Tragédia em Campo: Idosa Morre ao Defender Filha em Conflito por Futebol Uma briga por partida de futebol pode ser o motivo que causou na morte da idosa Ilca Kopp dos Passos, de... Ric|Do R7 07/08/2024 - 22h36 (Atualizado em 07/08/2024 - 22h36 ) ‌



Briga por partida de futebol teria sido o motivo que causou na morte de idosa

Uma briga por partida de futebol pode ser o motivo que causou na morte da idosa Ilca Kopp dos Passos, de 81 anos, que tentava defender a filha do atirador. De acordo com a apuração, dona Ilca morreu na noite de segunda-feira (5) no Hospital São José, em São José dos Pinhais, onde estava internada desde a noite de domingo (4).

