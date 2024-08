Tragédia em Cascavel: Homenagem a Junior e Kharine Zini O velório de Junior e Kharine Zini, vítimas do acidente do voo, ocorreu no Clube Comercial de Cascavel. A comunidade se uniu para... Ric|Do R7 14/08/2024 - 17h26 (Atualizado em 14/08/2024 - 17h26 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Velório de Junior e Kharine Zini, vítimas do acidente do voo ocorreu no Clube Comercial de Cascavel

O velório de Junior e Kharine Zini, vítimas do acidente do voo, ocorreu no Clube Comercial de Cascavel. A comunidade se uniu para prestar suas últimas homenagens a este casal querido.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• Inscrições do cursinho pré-vestibular da Unioeste de Foz terminam nesta quinta (15)

• As contas estão em dia? Como cada geração lida com dinheiro e dívidas

• Agosto Dourado: Como a Odontopediatria ajuda mamães na amamentação