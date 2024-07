Tragédia em Cassilândia: Bebê morre ao nascer em vaso sanitário e caso choca a população

‌



Bebê morre ao nascer em vaso sanitário e caso é investigado

Um bebê morreu no domingo (14), logo depois de nascer, o parto ocorreu em um vaso sanitário. O caso foi registrado em Cassilândia, no Mato Grosso do Sul. A mãe do bebê, ao perceber a situação, pegou o recém-nascido e o levou a um hospital da região, mas a criança chegou sem vida no local.

