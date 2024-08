Tragédia em Castro: Calouro de Educação Física Perde a Vida em Acidente O jovem calouro de Educação Física, João Pedro Ribeiro dos Santos, morreu em um acidente de trânsito na madrugada... Ric|Do R7 27/08/2024 - 10h21 (Atualizado em 27/08/2024 - 10h21 ) ‌



Morte de calouro de Educação Física causa comoção no Paraná

O jovem calouro de Educação Física, João Pedro Ribeiro dos Santos, morreu em um acidente de trânsito na madrugada do último domingo (25), em Castro, nos Campos Gerais do Paraná. O estudante da Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG), estava em um veículo Renault Logan, com dois amigos, quando o motorista perdeu o controle e bateu no muro de uma casa.

