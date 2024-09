Tragédia em Chapecó: menina sequestrada e abusada a caminho da escola Uma criança, de 8 anos, foi sequestrada e abusada sexualmente enquanto estava a caminho da escola. Um homem, de 24 […] O post Criança... Ric|Do R7 11/09/2024 - 14h21 (Atualizado em 11/09/2024 - 14h21 ) ‌



Criança é sequestrada e abusada sexualmente a caminho da escola

Uma criança, de 8 anos, foi sequestrada e abusada sexualmente enquanto estava a caminho da escola. Um homem, de 24 anos, foi preso suspeito pelo crime. O caso foi registrado na terça-feira (10), em Chapecó (SC). Conforme a delegada Lisiane Junges, que cuida do caso, a menina foi abordada pelo suspeito em um carro, forçada a entrar no veículo e levada a um local com pouco movimento, onde foi estuprada.

