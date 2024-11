Tragédia em Connecticut: homem perde a vida por doença rara transmitida por mosquito Um homem de 49 anos morreu no último dia 14 de outubro após contrair uma doença rara transmitida por mosquito. […] O post Homem morre... Ric|Do R7 22/10/2024 - 15h49 (Atualizado em 22/10/2024 - 15h49 ) twitter

Homem morre após contrair rara doença transmitida por mosquito

Um homem de 49 anos morreu no último dia 14 de outubro após contrair uma doença rara transmitida por mosquito. O ressurgimento da enfermidade deixou as autoridades do estado de Connecticut, nos Estados Unidos, com o sinal de alerta ligado.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.