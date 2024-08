Tragédia em Cornélio Procópio: Criança Descoberta ao Lado do Corpo da Mãe Uma criança de um ano e meio foi encontrada por agentes da Polícia Militar do Paraná (PM-PR) ao lado do corpo... Ric|Do R7 24/08/2024 - 12h01 (Atualizado em 24/08/2024 - 12h01 ) ‌



Uma criança de um ano e meio foi encontrada por agentes da Polícia Militar do Paraná (PM-PR) ao lado do corpo da mãe, vítima de feminicídio, na noite de sexta-feira (23), em Cornélio Procópio, Norte do Paraná.

