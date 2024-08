Tragédia em Cornélio Procópio: Idosa com Alzheimer é Morta Na madrugada desta quarta-feira (7), uma idosa de 70 anos, diagnosticada com Alzheimer, foi morta em Cornélio... Ric|Do R7 07/08/2024 - 22h36 (Atualizado em 07/08/2024 - 22h36 ) ‌



Idosa morta no Norte do PR sofria de Alzheimer, afirma sobrinha

Na madrugada desta quarta-feira (7), uma idosa de 70 anos, diagnosticada com Alzheimer, foi morta em Cornélio Procópio, no Norte do Paraná. A vítima foi identificada como Benedita Aparecida dos Santos, já viúva e sem filhos.

