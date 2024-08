Tragédia em Cornélio Procópio: Menina de 1 ano e meio ao lado do corpo da mãe A criança que foi encontrada chorando ao lado do corpo da mãe, vítima de feminicídio, em Cornélio Procópio... Ric|Do R7 25/08/2024 - 12h10 (Atualizado em 25/08/2024 - 12h10 ) ‌



Criança que ficou ao lado do corpo da mãe que foi morta tinha um ano e meio

A criança que foi encontrada chorando ao lado do corpo da mãe, vítima de feminicídio, em Cornélio Procópio, no Norte do Paraná, tinha um ano e meio. A menina recebeu os primeiros socorros e depois foi encaminhada ao Conselho Tutelar de Cornélio Procópio junto a uma assistente social.

