Tragédia em Curitiba: Acidente Durante Emergência Deixa Familiares Feridos Familiares que estavam a caminho da emergência de um hospital, se envolveram em um acidente no bairro Cajuru... Ric|Do R7 18/08/2024 - 09h06 (Atualizado em 18/08/2024 - 09h06 ) ‌



Familiares ficam feridos após acidente a caminho de hospital, no Cajuru

Familiares que estavam a caminho da emergência de um hospital, se envolveram em um acidente no bairro Cajuru, em Curitiba, na noite deste sábado (17). Segundo relatos da família, a vítima teria sofrido uma parada cardiorrespiratória em casa, com isso, no deslocamento para o hospital acabaram colidindo com outro veículo.

