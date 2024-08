Tragédia em Curitiba: Casal é Executado na Porta de Casa Um casal foi morto a tiros no início da noite desta segunda-feira (26), no momento em que chegava em casa... Ric|Do R7 27/08/2024 - 07h51 (Atualizado em 27/08/2024 - 07h51 ) ‌



Casal é morto a tiros no portão de casa no bairro Cajuru, em Curitiba

Um casal foi morto a tiros no início da noite desta segunda-feira (26), no momento em que chegava em casa, no bairro Cajuru, em Curitiba. Um atirador passou pelo local com uma motocicleta e efetuou os disparos. Na sequência, o indivíduo fugiu.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

