Tragédia em Curitiba: Frentista é assassinado e suspeito tem histórico criminal A morte do frentista Felipe Moreira da Silva, de 26 anos, está sendo investigada pela Polícia Civil do Paraná... Ric|Do R7 29/07/2024 - 12h33 (Atualizado em 29/07/2024 - 12h33 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Suspeito de matar frentista em Curitiba tem passagem por tráfico de drogas Caroline de Souza Machado

A morte do frentista Felipe Moreira da Silva, de 26 anos, está sendo investigada pela Polícia Civil do Paraná (PCPR). O jovem foi morto a tiros enquanto trabalhava em um posto de combustível, em Curitiba, no domingo (28).

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• Carreta bitrem desgovernada derruba poste e arrasta carros no Paraná; vídeo

• Suspeito de matar frentista em Curitiba tem passagem por tráfico de drogas

• Obesidade infantil é tema da semifinal do Você é o Chef Médicos