Tragédia em Curitiba: Frentista Perde a Vida em Conflito no Posto de Combustíveis Um frentista foi morto a tiros na manhã deste domingo (28) em um posto de combustíveis após uma confusão... Ric|Do R7 28/07/2024 - 10h43 (Atualizado em 28/07/2024 - 10h43 )



Frentista é morto a tiros em posto de combustíveis após confusão devido a galão

Um frentista foi morto a tiros na manhã deste domingo (28) em um posto de combustíveis após uma confusão devido a um galão. O crime aconteceu no estabelecimento localizado entre as ruas Barão de Antonina e Trajano Reis, no bairro São Francisco, na região central de Curitiba.

