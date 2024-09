Tragédia em Curitiba: homem morre durante manutenção de picape Um morador do bairro Santa Felicidade, em Curitiba, morreu prensado durante a manutenção de uma picape, na garagem de casa, […] O post... Ric|Do R7 06/09/2024 - 15h40 (Atualizado em 06/09/2024 - 15h40 ) ‌



Dono de picape morre prensado durante manutenção de veículo na garagem

Um morador do bairro Santa Felicidade, em Curitiba, morreu prensado durante a manutenção de uma picape, na garagem de casa, na noite desta quinta-feira (5). O homem, que era o proprietário do automóvel, realizava um trabalho no veículo, porém, devido a um problema em uma ferramenta, foi prensado no chão.

