Tragédia em Curitiba: homem não sobrevive a incêndio em garagem

Homem vítima de incêndio em garagem morre em hospital Caroline de Souza Machado

Cleverson Roberto Doehnert, de 43 anos, sofreu queimaduras após tentar ligar um veículo em uma garagem de um condomínio, o automóvel teve um problema na bateria e pegou fogo. O caso foi registrado no dia 9 de agosto deste ano, no bairro Água Verde, em Curitiba, desde então Cleverson estava internado no Hospital Evangélico Mackenzie. Apesar do tratamento, ele não resistiu e morreu na quarta-feira (4).

