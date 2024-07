Tragédia em Curitiba: Idoso Detido Após Acidente Fatal O idoso de 66 anos, suspeito de provocar um acidente que terminou com a morte de um jovem de 18 anos, no... Ric|Do R7 24/07/2024 - 12h23 (Atualizado em 24/07/2024 - 12h23 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Idoso suspeito de causar morte de jovem no PR presta depoimento e continua preso

O idoso de 66 anos, suspeito de provocar um acidente que terminou com a morte de um jovem de 18 anos, no Contorno Sul, em Curitiba, segue preso. O motorista, que segundo a Polícia Militar do Paraná, estava com sinais de embriaguez, prestou depoimento nesta quarta-feira (24).

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• Idoso suspeito de causar morte de jovem no PR presta depoimento e continua preso

• Capitão do #CorpodeBombeiros preso por desvio de doações é denunciado pelo #MPPR

• Buscas pela adolescente Ísis ganham apoio de equipe especializada; você vê no Balanço Geral