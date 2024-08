Tragédia em Curitiba: Idoso Morre Após Acidente com Biarticulado O idoso que dirigia o carro arrastado por ônibus biarticulado, no Centro de Curitiba, morreu na tarde da... Ric|Do R7 20/08/2024 - 21h11 (Atualizado em 20/08/2024 - 21h11 ) ‌



Morre idoso que dirigia carro arrastado por biarticulado no Centro de Curitiba

O idoso que dirigia o carro arrastado por ônibus biarticulado, no Centro de Curitiba, morreu na tarde da última segunda-feira (19). De acordo com a Guarda Municipal de Curitiba, Osmar Pires, de 77 anos, teria furado o sinal no cruzamento da rua Alferes Poli com a avenida Sete de Setembro, sendo atingido pelo ônibus.

