Tragédia em Curitiba: Jovem é encontrada morta em matagal A jovem Gabriela Simões, encontrada morta pelo pai em um matagal no bairro Cajuru, na manhã de terça-feira... Ric|Do R7 07/08/2024 - 15h36 (Atualizado em 07/08/2024 - 15h36 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Jovem encontrada morta em matagal estava com uma mangueira enrolada no pescoço

A jovem Gabriela Simões, encontrada morta pelo pai em um matagal no bairro Cajuru, na manhã de terça-feira (6), estava com uma mangueira enrolada no pescoço, segundo a Polícia Civil do Paraná (PCPR).

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• Jovem encontrada morta em matagal estava com uma mangueira enrolada no pescoço

• Seleção Brasileira no Couto: relembre outros jogos do Brasil em Curitiba

• PM, acusado de matar ex-mulher a facadas na frente da filha, vai a júri popular