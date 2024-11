Tragédia em Curitiba: jovem motociclista perde a vida em acidente O jovem motociclista Victor Kitzig, de 20 anos, morreu na tarde do último domingo (13) no Hospital Universitário Evangélico Mackenzie... Ric|Do R7 14/10/2024 - 11h48 (Atualizado em 14/10/2024 - 11h48 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

“Menino alegre, trabalhador”, diz pai de jovem morto atingido por van no PR

O jovem motociclista Victor Kitzig, de 20 anos, morreu na tarde do último domingo (13) no Hospital Universitário Evangélico Mackenzie, em Curitiba, após ser atingido por uma van suspeita de furar preferencial em um cruzamento no bairro Santa Quitéria, em Curitiba. O falecimento do motociclista causou comoção nas redes sociais.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• Raquel Brito volta a passar mal em passeio no shopping: ‘Sensação de desmaio’

• “Menino alegre, trabalhador”, diz pai de jovem morto atingido por van no PR

• Cachorro morre eletrocutado e corpo fica no local por 30 horas



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.