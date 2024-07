Tragédia em Curitiba: Jovem Perde a Vida em Conflito por Causa de Cachorro O Cidade Alerta desta terça-feira (30), vai destacar o caso do jovem que teria sido morto a facadas no dia... Ric|Do R7 30/07/2024 - 18h13 (Atualizado em 30/07/2024 - 18h13 ) ‌



Jovem morto a facadas por causa do cachorro é destaque no Cidade Alerta

O Cidade Alerta desta terça-feira (30), vai destacar o caso do jovem que teria sido morto a facadas no dia do seu aniversário pelo vizinho. O motivo do crime foi o latido do cachorro. O caso aconteceu no dia 21 de julho, no bairro Tatuquara, em Curitiba.

