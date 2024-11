Tragédia em Curitiba: motociclista não resiste após colisão com van O jovem motociclista identificado como Victor Kitzig, que foi atingido por uma van suspeita de furar a preferencial em um […] O post... Ric|Do R7 14/10/2024 - 11h08 (Atualizado em 14/10/2024 - 11h08 ) twitter

Motociclista atingido por van suspeita de furar preferencial morre no hospital

O jovem motociclista identificado como Victor Kitzig, que foi atingido por uma van suspeita de furar a preferencial em um cruzamento no bairro Santa Quitéria, em Curitiba, morreu no Hospital Universitário Evangélico Mackenzie, na tarde do último domingo (13). A vítima estava internada desde o acidente na madrugada da última sexta-feira (11).

