Tragédia em Curitiba: Mulher Atropelada Não Sobrevive e Motorista é Identificada Morreu no hospital na manhã desta segunda-feira (29), Eliane Kutcheski, mulher que foi atropelada na noite... Ric|Do R7 29/07/2024 - 15h43 (Atualizado em 29/07/2024 - 15h43 )



Mulher atropelada por carro em Curitiba morre no hospital; motorista é identificada

Morreu no hospital na manhã desta segunda-feira (29), Eliane Kutcheski, mulher que foi atropelada na noite da última sexta-feira (26) no bairro Hugo Lange, em Curitiba. A motorista fugiu do local após o acidente.

