Tragédia em Curitiba: Mulher é Encontrada Morta em Praça Central Uma mulher, de 48 anos, foi encontrada morta na Praça Tiradentes, no Centro de Curitiba, na noite desta segunda... Ric|Do R7 06/08/2024 - 09h16 (Atualizado em 06/08/2024 - 09h16 )



Mulher ‘conhecida da PM’ é encontrada morta em praça de Curitiba

Uma mulher, de 48 anos, foi encontrada morta na Praça Tiradentes, no Centro de Curitiba, na noite desta segunda-feira (5). A moradora estava caída próximo a alguns comércios e com a chegada do Corpo de Bombeiros foi confirmado o óbito.

