Tragédia em Curitiba: Mulher é Executada em Plena Luz do Dia

Execução de mulher no centro de Curitiba pode ter relação com o tráfico

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) investiga o homicídio de Nereide Sena dos Santos, ocorrido na noite de segunda-feira (5), no cruzamento das ruas Alfredo Bufren e Presidente Faria, no Centro de Curitiba.

