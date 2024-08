Tragédia em Curitiba: Pai desolado fala sobre a perda do filho Adão Aparecido Santana, pai do estudante de enfermagem Matheus de Castro Santana, falou sobre a morte do filho. O jovem foi esfaqueado... Ric|Do R7 08/08/2024 - 16h46 (Atualizado em 08/08/2024 - 16h46 ) ‌



Pai de jovem esfaqueado em biarticulado lamenta morte do filho: “Dói o coração”

Adão Aparecido Santana, pai do estudante de enfermagem Matheus de Castro Santana, falou sobre a morte do filho. O jovem foi esfaqueado dentro de um biarticulado no bairro Tarumã, em Curitiba, na tarde desta quinta-feira (8).

