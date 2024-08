Tragédia em Curitiba: Pedreiro Morre em Acidente Perante o CT do Athletico A morte do pedreiro Claudinei do Nascimento segue comovendo amigos e familiares nas redes sociais. Ele é... Ric|Do R7 20/08/2024 - 14h01 (Atualizado em 20/08/2024 - 14h01 ) ‌



A morte do pedreiro Claudinei do Nascimento segue comovendo amigos e familiares nas redes sociais. Ele é uma das vítimas do acidente registrado em frente ao CT do Athletico, em Curitiba, na manhã do último sábado (17).

