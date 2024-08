Tragédia em Curitiba: Policial Civil Perde a Vida em Acidente Um policial civil morreu após um acidente entre uma motocicleta de alta cilindrada e um carro, na noite desta... Ric|Do R7 27/08/2024 - 22h40 (Atualizado em 27/08/2024 - 22h40 ) ‌



Policial civil morre em acidente no bairro Parolim, em Curitiba

Um policial civil morreu após um acidente entre uma motocicleta de alta cilindrada e um carro, na noite desta terça-feira (27), no bairro Parolim, em Curitiba. O impacto resultou na morte do motociclista, Roberval Jorge, antes da chegada do socorro.

