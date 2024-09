Tragédia em Curitiba: três suspeitos denunciados pela morte de empresário Os três suspeitos envolvidos na morte do empresário Hamilton Luiz Lima Reis, em Curitiba, foram denunciados pelo Ministério Público... Ric|Do R7 10/09/2024 - 18h41 (Atualizado em 10/09/2024 - 18h41 ) ‌



Suspeitos de matar empresário em Curitiba são denunciados pelo Ministério Público

Os três suspeitos envolvidos na morte do empresário Hamilton Luiz Lima Reis, em uma mansão no bairro Butiatuvinha, em Curitiba, foram denunciados pelo Ministério Público do Paraná (MPPR). O crime foi registrado em fevereiro deste ano.

