Tragédia em escola no Quênia: 17 crianças perdem a vida em incêndio Um incêndio em uma escola deixou ao menos 17 crianças mortas e 14 feridas na noite de quinta-feira (5), no […] O post Incêndio em escola... Ric|Do R7 06/09/2024 - 07h31 (Atualizado em 06/09/2024 - 07h31 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Incêndio em escola deixa ao menos 17 crianças mortas e 14 feridas

Um incêndio em uma escola deixou ao menos 17 crianças mortas e 14 feridas na noite de quinta-feira (5), no condado de Nyeri, no Quênia, no continente africano. As chamas começaram durante a noite no dormitório da instituição.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• Novidades sobre leilões do pedágio do PR são destaques no Jornal da Manhã

• Incêndio em escola deixa ao menos 17 crianças mortas e 14 feridas

• RIC Notícias Manhã mostra detalhes de sequestro que terminou com suspeito preso