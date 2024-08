Tragédia em Família: Casal de Cascavel é Velado em Local Especial Antônio Deoclides Zini Júnior e Kharine Gavlik Pessoa Zini, vítimas da queda de avião em Vinhedo (SP), serão... Ric|Do R7 14/08/2024 - 08h06 (Atualizado em 14/08/2024 - 08h06 ) ‌



Casal vítima de queda de avião é velado no mesmo salão onde se casou

Antônio Deoclides Zini Júnior e Kharine Gavlik Pessoa Zini, vítimas da queda de avião em Vinhedo (SP), serão sepultados nesta quarta-feira (14) em Cascavel, no oeste do Paraná. O casal tinha dois filhos – de 8 e 10 anos – e realizava a primeira viagem sem as crianças.

