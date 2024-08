Tragédia em família: menino de 3 anos se afoga enquanto avô está no celular Uma criança, de 3 anos, morreu afogada enquanto tentava lavar um carrinho de brinquedo em um rio. O avô que […] O post Criança de 3... Ric|Do R7 31/08/2024 - 20h20 (Atualizado em 31/08/2024 - 20h20 ) ‌



Criança de 3 anos morre afogada após avô se distrair com celular

Uma criança, de 3 anos, morreu afogada enquanto tentava lavar um carrinho de brinquedo em um rio. O avô que estava cuidando do menino estava distraído com o celular e não percebeu a situação. O caso foi registrado em março deste ano, na China. A mãe do menino falou nesta semana sobre o assunto e divulgou imagens de câmera de segurança nas redes sociais (veja abaixo).

