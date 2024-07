Ric |Do R7

Tragédia em fazenda: Jovem de 25 anos morre após acidente com máquina agrícola Uma jovem, de 25 anos, morreu após ter parte da perna esquerda decepada por uma máquina agrícola. Conforme informações, o acidente...

Alto contraste

A+

A-

Jovem de 25 anos morre após ter perna decepada por máquina agrícola Caroline de Souza Machado

Uma jovem, de 25 anos, morreu após ter parte da perna esquerda decepada por uma máquina agrícola. Conforme informações, o acidente ocorreu na última sexta-feira (28), em uma fazenda localizada no município de Costa Rica, no Mato Grosso do Sul.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• Donas de bar são presas por tráfico e justificam venda por dívida com agiota

• Jovem de 25 anos morre após ter perna decepada por máquina agrícola

• Caminhoneiro prevê acidente e quase filma tragédia em rodovia do Paraná



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.