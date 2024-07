Tragédia em Fazenda Rio Grande: Adolescente é Fatalmente Ferida Durante Confraternização Uma adolescente de 13 anos morreu após ser agredida com uma facada no pescoço dentro de casa durante uma... Ric|Do R7 28/07/2024 - 17h43 (Atualizado em 28/07/2024 - 17h43 ) ‌



Adolescente morre com facada no pescoço durante churrasco, na Grande Curitiba

Uma adolescente de 13 anos morreu após ser agredida com uma facada no pescoço dentro de casa durante uma confraternização na noite de sábado (13), no bairro Nações, em Fazenda Rio Grande, na região metropolitana de Curitiba.

