Tragédia em Fazenda Rio Grande: Pai Prioriza Dinheiro em Detrimento da Filha A morte de Moniely Santana, de 13 anos, no último sábado (27), em Fazenda Rio Grande, está sendo investigada... Ric|Do R7 01/08/2024 - 17h23 (Atualizado em 01/08/2024 - 17h23 )



Pai ficou mais preocupado com dinheiro do que com Moniely, diz testemunha

A morte de Moniely Santana, de 13 anos, no último sábado (27), em Fazenda Rio Grande, está sendo investigada pela Polícia Civil do Paraná (PCPR) e, segundo relatos de uma testemunha, após a morte da adolescente, o pai ficou mais preocupado com um dinheiro que na tinha conta e desapareceu, do que com a filha.

