Tragédia em Fazenda Rio Grande: Revelações sobre a vida de Moniely Santana A adolescente Moniely Santana, de 13 anos, foi morta a facadas no último sábado (27), em Fazenda Rio Grande... Ric|Do R7 01/08/2024 - 15h23 (Atualizado em 01/08/2024 - 15h23 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Caso Moniely Santana: prints apontam que adolescente era agredida pelo pai

A adolescente Moniely Santana, de 13 anos, foi morta a facadas no último sábado (27), em Fazenda Rio Grande, na região metropolitana de Curitiba. Conforme prints de uma conversa da jovem com uma amiga, a adolescente apanhou do pai quando ele estava sob efeito de álcool.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• Caso Moniely Santana: prints apontam que adolescente era agredida pelo pai

• Athletico pode fazer oito jogos e faturar até R$ 8,5 milhões em agosto; tabela

• Família fará Missa de Sétimo Dia em homenagem às vítimas de acidente em Ibiporã