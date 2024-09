Tragédia em festa: jovem perde a vida em piscina Uma jovem, de 20 anos, morreu afogada em uma piscina durante uma festa. O caso foi registrado na madrugada de […] O post Jovem de 20... Ric|Do R7 12/09/2024 - 16h22 (Atualizado em 12/09/2024 - 16h22 ) ‌



Jovem de 20 anos morre afogada em piscina durante festa

Uma jovem, de 20 anos, morreu afogada em uma piscina durante uma festa. O caso foi registrado na madrugada de quarta-feira (11), em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. A vítima, identificada como Júlia Aurea dos Santos de Souza, foi socorrida, mas não resistiu e morreu no local.

