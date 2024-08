Tragédia em festa: mulher perde a vida em churrasco de aniversário Uma mulher morreu após engasgar com um pedaço de carne durante um churrasco de comemoração do próprio aniversário, em Itanhaém, […]... Ric|Do R7 30/08/2024 - 10h01 (Atualizado em 30/08/2024 - 10h01 ) ‌



Mulher morre engasgada com carne durante churrasco do próprio aniversário

Uma mulher morreu após engasgar com um pedaço de carne durante um churrasco de comemoração do próprio aniversário, em Itanhaém, litoral de São Paulo, no último domingo (25).

