Tragédia em Florestópolis: mãe fala sobre o crime do filho

“Não consegui evitar”, diz mãe de suspeito de matar namorada a facadas no Paraná

A mãe de Hitalo Emanuel da Silva Batista, de 24 anos, suspeito de matar a facadas a namorada Midiane de Oliveira Silva, de 37, disse que não conseguiu evitar o crime. A situação aconteceu na madrugada desta quarta-feira (16) em Florestópolis, no Norte Central do Paraná. De acordo com relatos dos vizinhos, o casal começou a brigar, e o homem teria agredido a vítima. A Polícia Militar foi acionada, mas momentos depois dos agentes saírem do local o crime ocorreu. Toda a situação teria acontecido na frente da filha da vítima, uma menina de 8 anos.

