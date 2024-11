Tragédia em Florestópolis: mulher é assassinada na frente da filha Uma mulher, de 37 anos, foi morta a facadas na madrugada desta quarta-feira (16) em Florestópolis, no Norte Central do […] O post Mulher... Ric|Do R7 16/10/2024 - 16h28 (Atualizado em 16/10/2024 - 16h28 ) twitter

Mulher morre após ser esfaqueada na frente da filha no PR; namorado é suspeito

Uma mulher, de 37 anos, foi morta a facadas na madrugada desta quarta-feira (16) em Florestópolis, no Norte Central do Estado, o principal suspeito do crime é o namorado da vítima. De acordo com relatos dos vizinhos, o casal começou a brigar, e o homem teria agredido a vítima. A Polícia Militar foi acionada, mas momentos depois dos agentes saírem do local o crime ocorreu. Toda a situação teria acontecido na frente da filha da vítima, uma menina de 8 anos.

