Tragédia em Foz do Iguaçu: homem é assassinado após ataque a motocicleta

Homem é morto a tiros após jogar pedras em moto e dono se revoltar no PR; vídeo

Um homem, de 38 anos, foi morto a tiros após jogar pedras em uma motocicleta, em Foz do Iguaçu, no Oeste do Paraná. O proprietário teria se revoltado e assassinado o rapaz, que segundo testemunhas, ele tinha transtornos mentais. O suspeito foi preso.

