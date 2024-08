Tragédia em Foz do Iguaçu: Mãe Compartilha Dor Após Perda do Filho A mãe do pequeno Gustavo Fidelis Pereira, que morreu após cair em uma piscina de um hotel em Foz do Iguaçu... Ric|Do R7 07/08/2024 - 09h16 (Atualizado em 07/08/2024 - 09h16 ) ‌



Mãe fica desolada com morte de filho em piscina de hotel: “Deus me abandonou”

A mãe do pequeno Gustavo Fidelis Pereira, que morreu após cair em uma piscina de um hotel em Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná, usou as redes sociais para lamentar a tragédia. A mulher estava acompanhada do marido e de dois filhos na cidade turística, quando, na noite da última segunda-feira (5), foi informada que o caçula havia caído na água.

