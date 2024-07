Tragédia em Foz do Iguaçu: Mãe, filha e tia morrem carbonizadas em incêndio Um incêndio ocorreu na madrugada desta quarta-feira (17), em uma residência localizada no bairro Jardim Lancaster II, em Foz do Iguaçu...

Mãe, filha e tia morrem carbonizadas em incêndio no Paraná SESP-PR

Um incêndio ocorreu na madrugada desta quarta-feira (17), em uma residência localizada no bairro Jardim Lancaster II, em Foz do Iguaçu, no Oeste do Estado. Mãe, filha e tia que estavam no imóvel morrerem carbonizadas. Conforme informações do portal V&V Reportagem, as vítimas foram identificadas como Santa Martins, de 77 anos, Neusa Barbosa, de 60 anos, e Cleonice Martins Felício, de 55 anos.

