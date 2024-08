Tragédia em Foz do Iguaçu: Menino de 3 anos perde a vida em piscina de hotel Uma criança, de 3 anos, morreu após cair em uma piscina de um hotel, em Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná... Ric|Do R7 07/08/2024 - 08h46 (Atualizado em 07/08/2024 - 08h46 ) ‌



Criança morre em piscina de hotel durante férias da família em Foz do Iguaçu

Uma criança, de 3 anos, morreu após cair em uma piscina de um hotel, em Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná. O acidente aconteceu na noite da última segunda-feira (5), enquanto a família, que é de Curitiba, passava férias na cidade turística.

