Tragédia em Foz do Iguaçu: Menino de 4 anos morre em piscina de hotel A criança que foi encontrada morta na piscina de um hotel em Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná, faria aniversário na próxima semana... Ric|Do R7 07/08/2024 - 10h46 (Atualizado em 07/08/2024 - 10h46 )



Criança encontrada morta em piscina de hotel faria aniversário na próxima semana

A criança que foi encontrada morta na piscina de um hotel em Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná, faria aniversário na próxima semana. O pequeno Gustavo Fidelis Ferreira estava de férias com a família na cidade turística e morreu após cair na água, na noite da última segunda-feira (5).

