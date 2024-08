Tragédia em Ginásio: Professor é Assassinato em Plena Aula Uma câmera de segurança instalada na parte interna do ginásio de esportes de Esperança Nova, no noroeste... Ric|Do R7 21/08/2024 - 10h21 (Atualizado em 21/08/2024 - 10h21 ) ‌



Vídeo mostra professor de educação física sendo assassinado em ginásio no Paraná

Uma câmera de segurança instalada na parte interna do ginásio de esportes de Esperança Nova, no noroeste do Paraná, flagrou o momento em que o professor de educação física, Diego Callegario, foi assassinado. Pelas imagens é possível ver que a vítima chega no local de trabalho por volta das 7h48, desta terça-feira (20).

