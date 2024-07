Tragédia em Goiás: Professor Paraense é Encontrado Morto O professor paraense Vitor Garcia da Silva, de 76 anos, que estava desaparecido desde o dia 13 de julho,... Ric|Do R7 29/07/2024 - 11h43 (Atualizado em 29/07/2024 - 11h43 ) ‌



Filha de professor paranaense encontrado morto em Goias se despede: “Exemplo” Caroline de Souza Machado

O professor paraense Vitor Garcia da Silva, de 76 anos, que estava desaparecido desde o dia 13 de julho, foi encontrado morto no sábado (27). A descoberta do corpo, em estado avançado de decomposição, ocorreu às margens do Rio Dourado, em Cromínia (GO), por um homem que realizava buscas por conta própria.

