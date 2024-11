Tragédia em hospital veterinário no Paraná: 23 animais mortos A fazendinha de um hospital veterinário, recém-inaugurada em Marialva, no norte do Paraná, foi invadida por uma criança de 9 […] O... Ric|Do R7 15/10/2024 - 12h08 (Atualizado em 15/10/2024 - 12h08 ) twitter

Tudo o que se sabe sobre a morte de 23 animais em hospital veterinário no Paraná

A fazendinha de um hospital veterinário, recém-inaugurada em Marialva, no norte do Paraná, foi invadida por uma criança de 9 anos e um cachorro no início da noite do dia 13 de outubro. A ocorrência foi registrada por volta das 18h40, um dia após a festa do Dia das Crianças, que marcou a abertura do local para visitação da comunidade. Ao todo, 23 animais foram mortos.

