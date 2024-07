Tragédia em Ibiporã: Caminhonete Atropela Mãe e Filha em Churrascaria Um vídeo de câmera de segurança flagrou um outro ângulo do momento em que a caminhonete invadiu a churrascaria... Ric|Do R7 29/07/2024 - 17h13 (Atualizado em 29/07/2024 - 17h13 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Novo ângulo mostra caminhonete invadindo calçada e matando mãe e filha; VÍDEO

Um vídeo de câmera de segurança flagrou um outro ângulo do momento em que a caminhonete invadiu a churrascaria e matou Rosana Pedroso Fávaro e a filha dela, Sofia Caroline, no último sábado (27), em Ibiporã, no norte do Paraná. As mortes da mãe e filha estão sendo investigadas.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• Olimpíadas (30/07/2024): veja agenda e horários de provas nesta terça-feira

• Suspeito de matar amigo e atirar contra influenciador é preso em Sarandi

• Novo ângulo mostra caminhonete invadindo calçada e matando mãe e filha; VÍDEO