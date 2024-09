Tragédia em Ibiporã: jovem é encontrada morta na cozinha Uma mulher encontrou o corpo da namorada do filho, com marcas de violência, na cozinha de sua casa, em Ibiporã, no norte do Paraná,... Ric|Do R7 09/09/2024 - 13h27 (Atualizado em 09/09/2024 - 13h27 ) ‌



Mulher encontra namorada do filho morta na cozinha de casa, no Paraná

Uma mulher encontrou o corpo da namorada do filho, com marcas de violência, na cozinha de sua casa, em Ibiporã, no norte do Paraná, no domingo (8) à tarde. Conforme as primeiras informações da Polícia Militar do Paraná (PMPR), a vítima teria sido assassinada a facadas no próprio local. O namorado, que é considerado o principal suspeito do crime, ainda não foi encontrado pela polícia para prestar esclarecimentos.

