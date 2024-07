Tragédia em Ibiporã: Mãe e Filha Perdem a Vida em Acidente Amigos e familiares de mãe e filha que morreram em um acidente em Ibiporã, no norte do Paraná, prestaram homenagens às vítimas. Rosana... Ric|Do R7 29/07/2024 - 10h23 (Atualizado em 29/07/2024 - 10h23 ) ‌



Familiares lamentam morte de mãe e filha em acidente: “Ficha não caiu”

Amigos e familiares de mãe e filha que morreram em um acidente em Ibiporã, no norte do Paraná, prestaram homenagens às vítimas. Rosana Pedroso Fávaro e a filha Sofia Caroline Oliveira, de 20 anos, morreram após serem atingidas por uma caminhonete descontrolada, no momento em que estavam na parte externa de um restaurante, no centro da cidade.

